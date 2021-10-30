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Олег Матыцин назвал победившую на ЧМ Дину Аверину лидером мировой художественной гимнастики

Олег Матыцин назвал победившую на ЧМ Дину Аверину лидером мировой художественной гимнастики

Российская спортсменка Дина Аверина, безупречно выступившая на чемпионате мира по художественной гимнастике, доказала свой статус мирового лидера в этом виде спорта. С таким заявлением выступил глава Минспорта России Олег Матыцин.

Гимнастка Дина Аверина 30 октября стала первой в индивидуальном многоборье на мировом первенстве в японском городе Китакюсю, добавив к уже имеющимся у нее 17-ти наградам чемпионатов Европы высшей пробы еще одну золотую медаль. С таким результатом она превзошла рекорд 17-кратной чемпионки мира Евгении Канаевой.

«На соревнованиях в Японии Дина Аверина выступила безупречно и еще раз показала, что является настоящим лидером мировой художественной гимнастики. Мы гордимся нашей чемпионкой», — приводит слова Матыцина пресс-служба спортивного ведомства.

Министр также поздравил с успехом спортсменки ее наставников и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову.