Олег Матыцин назвал победившую на ЧМ Дину Аверину лидером мировой художественной гимнастики

Российская спортсменка Дина Аверина, безупречно выступившая на чемпионате мира по художественной гимнастике, доказала свой статус мирового лидера в этом виде спорта. С таким заявлением выступил глава Минспорта России Олег Матыцин.

Гимнастка Дина Аверина 30 октября стала первой в индивидуальном многоборье на мировом первенстве в японском городе Китакюсю, добавив к уже имеющимся у нее 17-ти наградам чемпионатов Европы высшей пробы еще одну золотую медаль. С таким результатом она превзошла рекорд 17-кратной чемпионки мира Евгении Канаевой.

«На соревнованиях в Японии Дина Аверина выступила безупречно и еще раз показала, что является настоящим лидером мировой художественной гимнастики. Мы гордимся нашей чемпионкой», — приводит слова Матыцина пресс-служба спортивного ведомства.

Министр также поздравил с успехом спортсменки ее наставников и президента Всероссийской федерации художественной гимнастики, главного тренера сборной России Ирину Винер-Усманову.