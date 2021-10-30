Норкин ответил шуткой на вопрос об американской поп-культуре

Известный журналист и медиаменеджер Андрей Норкин на заседании пресс-клуба «Петербургский уикенд» затронул тему воздействия западной культуры на россиян, а также рассказал шутку про экс-президента России Дмитрия Медведева.

Норкин стал почетным гостем еженедельного пресс-клуба, организацией которого занимается Медиагруппа «Патриот». В рамках дискуссии участники обсудили новый локдаун, санкции, а также затронули тему вакцинации против COVID-19.

Между Норкиным и публицистом Игорем Кимаковским завязался спор на тему вестернизации культуры. Публицист заявил, что россияне подвергаются маргинализации, а также снижению культурного и образовательного уровня из-за влияния американской поп-культуры. Норкин с иронией и юмором отреагировал на провокационную тему. На вопрос о западной культуре журналист предпочел ответить шуткой.

«Я не знаю, правда это или нет. По-моему, "Коммерсант" об этом когда-то писал. Когда Медведев был президентом и встречался с U2, Боно спрашивал у Дмитрия Анатольевича: "Какая у вас любимая группа?" Медведев говорит: "Deep Purple". И Боно ему отвечает: "Блин, придется тогда наш концерт отменять"», — высказался Норкин.

Медиаменеджер не мог не заметить, что сам вырос на западной музыке и американских картинах, но из-за этих факторов он не планирует нажимать на «американскую кнопку» .