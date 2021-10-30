Президент РФ предупредил G20 о риске роста мировой инфляции

Риск ускорения глобальной инфляции может появиться, если страны G20 сохранят бюджетные дефициты. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме G20.

Он отметил, что в 2020 году на фоне кризиса, вызванного пандемией, центральные банки стран G20 начали скупать ценные бумаги для восстановления экономики. В результате средний дефицит бюджета в мире достиг 11,2% ВВП, но в этом году показатель снизился до 8,7%, что тоже очень высоко по сравнению с 2017-2019 годами, когда он составлял 3,8%.

Стимулирования развитых экономик, по словам Путина, оказалось избыточным и привело к общей нестабильности. Поэтому страны «двадцатки» должны нормализовать бюджетную и денежно-кредитную политику.

Путин также рассказал, что в прошлом году на фоне масштабных мер поддержки населения, бизнеса и системы здравоохранения дефицит бюджета РФ вырос до 4% ВВП. Однако в этом году власти нормализовали макроэкономическую политику, и бюджет будет профицитным.