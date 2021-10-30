Джикия выступил перед фанатами после разгрома в матче с «Зенитом»

Встреча болельщиков с футболистами «Спартака» прошла в пятницу вечером на стадионе «Открытие Арена». Фанаты красно-белых пришли высказать претензии после разгромного поражения от петербургского «Зенита» со счетом 1:7 в прошлом туре чемпионата России.

На встрече присутствовали многие футболисты, главный тренер столичного коллектива Руй Витория, а также генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков, сообщает Metaratings.ru.

Мележиков объяснил фанатам причины провала и заявил, что команда приложит максимум усилий для исправления сложившейся ситуации. После этого с длинной речью выступил капитан красно-белых Георгий Джикия. Отмечается, что болельщики во время встречи даже использовали нецензурные выражения, высказывая свое недовольство игрой команды.

«Спартак» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) крупно проиграл «Зениту». Встреча проходила в Петербурге и закончилась победой команды Сергея Семака (7:1).