Журналист Малькевич поставил вопрос о «плюшках» и бонусах для привившихся от COVID-19 россиян

Гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», журналист Александр Малькевич обсудил в студии медиацентра «Патриот» актуальную повестку дня на тему локдауна и ущемления прав привившихся от коронавируса.

В связи с ухудшением ковидной обстановки во многих регионах России были введены жесткие ограничения. Спикер оценил целесообразность мер.

Малькевич назвал депутата Владимира Жириновского «лидером» среди привившихся россиян. По его словам, политик сделал уже шесть уколов. Однако, несмотря на выполнение условий и получение необходимых документов, антиваксеры и вакцинировавшиеся граждане равны перед локдауном.

«Почему наши права ущемляют? Плюшки, бонусы, где награды для тех, кто вакцинируется? Защитил себя, родных, сотрудников и коллег», — задался вопросом журналист.

Малькевич отметил, что стоит махнуть рукой на антиваксеров, так как они сами в ответе за свою жизнь. Внимание стоит обратить на поощрение тех, кто вакцинировался в пандемию.