Сенаторы Совфеда предложили новый комплекс мер просвещения россиян в условиях пандемии

Внесение поправок в федеральное законодательство может способствовать борьбе с пандемией коронавирусной инфекции, считают российские сенаторы.

Члены Совета Федерации Галина Карелова, Юрий Архаров, Владимир Круглый и Инна Святенко направили председателю Госдумы России Вячеславу законопроект, в котором предлагается внести изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно тексту документа, сенаторы предлагают усовершенствовать пункты, касающиеся просвещения населения в санитарно-гигиенической сфере. В частности лекции об охране здоровья будут слушать как сотрудники служб ЖКХ, так и работники организаций торговли и общественного питания. Кроме того, данную меру предлагается расширить и на сотрудников образовательных учреждений.

«Гигиеническое воспитание и обучение граждан направлены на повышение их санитарной культуры и предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний посредством формирования у них санитарно-гигиенических навыков и мотивации к здоровому образу жизни», — говорится в тексте законопроекта.

Авторы документа подчеркивают, что повышение грамотности населения в сфере эпидемиологического благополучия имеет большое значение для борьбы с коронавирусом. В частности это может привести к снижению числа заболевших COVID-19.