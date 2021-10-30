Мурашко заявил, что число привитых от COVID-19 россиян выросло в четыре раза

Количество жителей России, которые проходят вакцинацию от коронавируса, за последние полторы недели выросло в несколько раз. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр отметил, что сейчас в России наблюдаются хорошие темпы вакцинации населения от коронавирусной инфекции. По его словам, число россиян, решивших привиться, увеличилось в четыре раза.

«Поэтому необходимо в первую очередь сегодня обеспечить минимизацию рисков для пациентов. Нельзя бесконечно испытывать судьбу», — заявил Мцрашко во время визита во Владимирскую область.

Также министр подчеркнул, что сейчас к прививке следует подходить как к необходимости. А фраза «не успел провакцинироваться» на сегодняшний день не должна быть аргументом, считает политик.

Напомним, вакцинация является наиболее эффективным методом борьбы с распространением коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится бесплатно с помощью отечественных препаратов.