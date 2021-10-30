Стариков раскритиковал Смольный за принятие неверных решений по коронавирусу

Власти города Санкт-Петербурга предприняли ряд неверных решений по линии противодействия распространению коронавирусной инфекции. Такое мнение высказал политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков, принявший участие в заседании пресс-клуба «Петербургский уикенд».

Участники пресс-клуба еженедельно встречаются в медиацентре «Патриот», на площадке которого обсуждают важные вопросы, стоящие на повестке дня. На этот раз темами мероприятия стали влияние нового локдауна на экономику России, пути решения антиваксеровской проблемы, пришедшая с Запада инфляция и другие остросоциальные вопросы.

Стариков в ходе обсуждения мер противодействия распространению коронавирусной инфекции раскритиковал шаги, предпринятые в этом направлении Смольным.

«В нашем родном Санкт-Петербурге в самый разгар эпидемии не надо было носить перчатки в метро и транспорте. В Москве это отменили совсем недавно. Вопрос: если вирус один и тот же, транспортные системы Москвы и Санкт-Петербурга похожи, почему в Москве обязательно носить перчатки, в Санкт-Петербурге — нет? Ответ один: потому что идиотизм», — высказался он.

Полную запись заседания пресс-клуба, почетным гостем которого стал известный российский телеведущий Андрей Норкин, можно посмотреть на площадке Федерального агентства новостей.