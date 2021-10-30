G20: Тревога Путина и Джонсона, заминка Байдена и требования герцогов Сассекских

Саммит G20 в Риме — в самом разгаре. Главные темы — пандемия, постковидная экономика и изменения климата. И если экологические проблемы хоть и актуальны, но пока не критичны, то первые две темы Россию очень волнуют.

Рассказываем, почему бьет экономическую тревогу Владимир Путин, из-за чего у Джо Байдена не получилось поставить климатический вопрос ребром, о чем попросили лидеров G20 «раскольники» британской королевской семьи и в чем оказались солидарны сильные мира сего.

«Растут риски, усугубляется неравенство»

Пока глава МИД РФ очно беседует с китайским коллегой, укрепляя важнейшее для страны геополитическое сотрудничество, президент России уже выступил по видеосвязи с десятиминутной, но содержательной речью. Путин предупредил страны «большой двадцатки» о росте рисков глобальной инфляции и указал на нестабильную экономическую ситуацию в мире: подорожание продовольствия, энергетики и финансовые активы. Учитывая колоссальный рост цен на газ, беспокоящий Европу, тема — на повестке дня.

Ключевым фактором такой ситуации президент РФ назвал большой дефицит бюджетов стран с развитыми экономиками. Это к вопросу о колоссальных государственных долгах, причем не российских. В 2020 году РФ поддержала здравоохранение и бизнес, увеличив дефицит бюджета до четырех процентов ВВП, но добившись восстановления рынка труда, заявил Путин. В 2021 году Россия нормализовала свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным. У других стран «двадцатки» ситуация иная.

«Хотел бы отметить, 40 процентов дефицита бюджетов всех стран "двадцатки" за 2020–2021 годы придется на Соединенные Штаты. Говорю об этом потому, что мы все прекрасно понимаем: от положения этой экономики зависит вся мировая», — подчеркнул Путин.

kremlin.ru / Администрация президента России

Президент поддержал усилия «двадцатки», направленные на поддержку беднейших стран, но заметил, что в последнее время с неравенством и бедностью сталкиваются и развитые государства из числа G20.

Что касается вакцинации, то и здесь без неравенства не обошлось. Несмотря на решения G20, доступ к вакцинам по-прежнему не могут получить все нуждающиеся страны, а неуместный в пандемию протекционизм ухудшает ситуацию буквально для всех.

«Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе и государств "двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов. Остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс переквалификации новых вакцин и препаратов, то есть оценки их качества, безопасности, эффективности», — отметил президент.

С мутацией коронавируса Путин предлагает бороться с помощью системного, оперативного обновления вакцин.

Вакцина для людей, налог для корпораций

«Хозяин вечера», то есть премьер-министр Италии Марио Драги, с российским президентом солидарен: он назвал неравенство в распределении вакцин «морально неприемлемым». Ту же линию гнут и скандальные герцог и герцогиня Сассекские — принц Гарри и Меган Маркл, в открытом письме призвавшие лидеров G20 решить проблему неравного доступа к вакцине и покончить с пандемией «раз и навсегда».

«Мы не можем просто надеяться на то, что пандемия закончится сама по себе. Сотрудничество исторического масштаба является единственным решением, от этого буквально зависят жизни», — заявили «сбежавшие из дворца» члены королевской семьи.

Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Но если вакцинная проблема обсуждается с претензией на решение в будущем, то вопрос введения глобального налога для транснациональных корпораций уже решен. С этой инициативой согласились все страны-участницы G20. Теперь гиганты мирового рынка не смогут платить на благо государств меньше 15% от прибыли.

Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, официально представляющий Россию на саммите, введение первого в истории наднационального налога «повлечет за собой появление и наднационального механизма решения споров».

Байден и климатический провал

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступивший на развалинах римского Колизея, обернул символизм своей трибуны против изменений климата.

«У вас не могло быть более яркой метафоры для рисков, которым подвергается человечество. Римляне думали, что они будут жить вечно, они полагали, что их империя будет процветать вечно, а потом — бац! Урок таков: все может пойти вспять. Если мы не остановим этот глобальный рост температур, мы рискуем», — заявил Джонсон.

Global Look Press / Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Господин Байден был бы рад поддержать коллегу в борьбе за будущее Земли, но Демократическая партия США нарушила его планы. Борьба между демократами застопорила голосование по принятию бюджета, в числе которого были средства для «инвестиций в защиту климата» на 555 миллиардов долларов.

Этим пакетом Байден надеялся подтолкнуть другие страны к сокращению выбросов углерода, утверждает CNN. Но не сложилось. Поэтому президент США сконцентрировал внимание на дипломатических вопросах: диалоге с французским коллегой Эммануэлем Макроном после охлаждения отношений Вашингтона и Парижа, а также встрече с папой римским Франциском (Байден — католик). Выступления американского лидера мир пока не услышал.

Саммит G20 завершится 31 октября.