Предупреждавшая об опасности COVID-19 доцент ОмГМУ Широкова скончалась от коронавируса

Доцент Омского государственного медицинского университета Ольга Широкова, которая читала в вузе лекции о коронавирусе, умерла от COVID-19, сообщили в ОмГМУ.

Согласно имеющейся информации, доцента кафедры акушерства и гинекологии №1 Ольги Широковой не стало в пятницу, 29 октября. Известно, что вакцинироваться преподаватель не успела.

Широкова преподавала несколько дисциплин и специальных курсов: «Акушерство и гинекология», «Осложненные роды», «Коронавирусная инфекция COVID -19 и беременность: особенности клинического течения, алгоритмы диагностики, маршрутизация и лечение», «Амбулаторно-поликлиническая помощь беременным, родильницам и гинекологическим больным».

Должность доцента кафедры акушерства и гинекологии женщина занимала с 2018 года, а в самом вузе работала с 2007 года. Является выпускницей Омского медицинского университета.