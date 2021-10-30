Строгие ограничения позволили снизить темпы прироста заболеваемости COVID-19 в российских регионах

Снижение темпов заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировали в регионах России, в которых введены серьезные ограничительные меры.

Строгие ограничения ввели в ряде российских регионов, где наблюдалось ухудшение эпидемиологической обстановки. В настоящее время в этих субъектах зафиксировали снижение скорости прироста новых случаев инфекции. Об этом сообщил глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости [ковидом] снизился. Это хороший результат», — подчеркнул министр.

Наиболее эффективным способом защиты от коронавируса является прививка. Вакцинация организована во всех субъектах страны. Жители могут пройти процедуру одним из четырех препаратов в поликлиниках или прививочных пунктах.