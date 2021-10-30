Путин обратил внимание на недоступность вакцины от COVID-19 для некоторых стран

Конкуренция государств сказывается на том, что до сих пор многие страны не могут получить препараты от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин.

Глава Российской Федерации призвал лидеров других стран ускорить взаимное признание вакцин от коронавирусной инфекции, чтобы все нуждающиеся имели доступ к жизненно важным ресурсам.

«Это происходит в том числе из-за недобросовестной, я считаю, конкуренции, протекционизма, из-за неготовности ряда государств, в том числе государств "двадцатки", к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов», — сообщил Путин выступая в субботу на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции.

Президент добавил, что Россия предлагает поручить министерствам здравоохранения государств «двадцатки» проработать в кратчайшие сроки вопрос о взаимном признании национальных сертификатов о вакцинации.

Напомним, вакцинация является наиболее эффективным способом борьбы с коронавирусной инфекцией. В России данная медицинская процедура проводится бесплатно.