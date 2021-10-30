Бывший советник президента США Болтон: РФ лучше не сближаться с КНР

Экономическое и политическое сотрудничество между Китаем и Российской Федерацией должно быть умеренным, отметил в ходе интервью «России-1» экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Россия не имеет необходимости в чрезмерно тесном сближении с Китаем, полагает американский госчиновник Болтон. Свое мнение он озвучил во время беседы с журналистами телеканала.

«Что касается долгосрочных интересов России, конечно, вы заинтересованы и дальше продавать свои газ и нефть Китаю, но слишком сильно сближаться с Китаем в экономическом и политическом плане — ошибка. Я думаю, поэтому основная часть русской цивилизации, ее экономика находятся в Европе», — подчеркнул бывший президентский советник.

Российский посол в Китае Андрей Денисов указывал ранее, что в данном государстве в настоящее время вовсю бушует энергетический кризис. Это способствует тому, что Пекин намеревается наращивать импорт традиционных ресурсов из РФ.

Помимо Азиатско-Тихоокеанского региона, существует еще и ближневосточный «фронт». Как считает старший научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Анна Борщевская, Москва стратегически одолела Белый дом на этой территории.