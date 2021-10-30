Норкин вспомнил старый анекдот про лося на фоне скандала с Рашкиным

Телеведущий Андрей Норкин вспомнил старую шутку про охоту во время обсуждения ситуации с депутатом Госдумы Валерием Рашкиным.

Журналист известен широкой публике благодаря своему чувству юмора. Он часто рассказывает анекдоты, когда ведет ток-шоу на канале НТВ. Также Норкин ездит по стране с собственной программой. На этот раз ведущий вспомнил остроту в ходе пресс-клуба «Петербургский уикенд», который проходит в медиацентре «Патриот».

Участники мероприятия обсуждали недавний скандал с депутатом Госдумы Рашкиным и охотой. В студии отметили, сейчас интернет заполнен различными теориями по поводу смерти найденного в багажнике у парламентария животного. Так, есть версия, что политик мог стрелять в животное холостыми патронами, а погибло оно якобы от коронавируса, иронично подчеркнули в студии. В ответ Норкин украсил дискуссию про Рашкина первоклассным анекдотом про лося.

«Мужики собрались на охоту, жена одного из них говорит: Я с вами пойду. Он ей: Ну охота не женское дело. Она: Нет, я хочу посмотреть, как вы там охотитесь. Ну что с ней делать, ладно. Но тогда у тебя будет самое важное задание. Дали ей ружье, пришли в лес, собрались на опушке», — начал рассказывать шутку ведущий.

Охотники попросили женщину не покидать место, а когда животное погонят — стрелять. Они предупредили супругу, нужно никуда не уходить и охранять тушку, чтобы ее никто не украл. Сами мужики отправились в лес распивать алкоголь.

«Потом пошли обратно. И чем ближе они подходили к этой опушке, тем слышнее какой-то шум. Заволновались, подходят. Посредине опушки лежит какая-то туша, вокруг нее бегает мужик, а за мужиком — баба с ружьем. Бегает и орет: Это мой лось! Это мой лось! А мужик ей отвечает: да твой-твой, дай только седло сниму», — окончил анекдот Норкин.

Ранее ведущий вспомнил шутку о смекалке безработного. Журналист воспроизвел разговор молодого человека с работодателем.