Вице-мэра Волжского Виктора Сухорукова отправили под домашний арест до 25 декабря

Волжский городской суд отправил под домашний арест вице-мэра города Волжский Виктора Сухорукова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями.

Срок избранной меры пресечения — до 25 декабря 2021 года, уточнили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Накануне Сухорукова задержали в рамках расследования коррупционного скандала. В его отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). В местных СМИ появилась информация о том, что 28 октября в городской администрации якобы прошли обыски.