Путин оценил безопасность и эффективность «Спутника V»

Отечественная вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» показывает высокие уровни безопасности и эффективности, сообщил президент России Владимир Путин.

Глава государства напомнил, что Россия стала первой строй, которая зарегистрировала вакцину против коронавируса. Кроме того, «Спутник V» был зарегистрирован во множестве стран.

«На сегодняшний день этот препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением свыше четырех млрд человек и демонстрирует высокую безопасность и эффективность», — сообщил Путин в рамках саммита G20.

Также российский лидер обратил внимание, что из-за недобросовестной конкуренции не все страны мира могут получить доступ к вакцинам и другим ресурсам. Он подчеркнул, что согласно мнению экспертов, COVID-19 еще долго будет представлять опасность.

Как ранее сообщалось, президент России Владимир Путин вакцинировался препаратом «Спутник V». Первый компонент вакцины главе государства поставили 23 марта, вторую прививку он получил 14 апреля.