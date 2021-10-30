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Российский президент рассчитывает на профицит бюджета страны по итогам 2021 года

Российский президент рассчитывает на профицит бюджета страны по итогам 2021 года

Бюджет России в текущем году окажется профицитным. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе саммита G20 в режиме видеоконференции.

По словам главы государства, этому будет оказывать содействие нормализация макроэкономической политики РФ.

«В России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4% ВВП, что позволило нам в том числе добиться восстановления рынка труда, а в текущем году мы нормализовали свою макроэкономическую политику так, что бюджет будет профицитным», — обратил внимание российский лидер.

Саммит G-20 — шестнадцатая встреча Группы двадцати (G20). В 2021 году она пройдет 30-31 октября 2021 года в Риме, столице Италии.