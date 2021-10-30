Меркель призналась, что почувствовала облегчение после отставки с поста канцлера

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что почувствовала облегчение в момент вручения ей уведомления об отставке.

Документ вручал президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

«Конечно ощутила некое облегчение, но прежде всего большую благодарность за то, что я 16 лет могла занимать эту должность», — сказала Меркель.

Вместе с тем она добавила, что, вероятно, в течение еще нескольких недель будет исполнять обязанности главы правительства. Все свои действия она будет согласовывать с парламентским большинством, резюмировала Меркель.

Ранее Штайнмайер заявил, что Меркель должна продолжить выполнять обязанности федерального канцлера до окончания процедуры выбора ее преемника. Соответствующее положение прописано в основном законе государства.