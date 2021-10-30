Футболисты «Барселоны» Умтити и Ваге могут перебраться в российский чемпионат

Французский защитник Самюэль Умтити и сенегальский футболист Мусса Ваге предстоящей зимой могут оказаться в российском клубе. Об этом сообщает FootballNewsWestAfrica.

Согласно информации источника, «Барселона» хочет в январе отдать в аренду Умтити и Ваге. Отмечается, что оба футболиста сине-гранатовых были предложены «Спартаку» и «Динамо». Также посредники связались по поводу возможного перехода игроков с турецкими клубами — «Бешикташем» и «Фенербахче».

В текущем сезоне Ла Лиги 27-летний Умтити и 23-летний Ваге не провели ни одного матча за каталонцев. После десяти туров «Барселона» идет на девятом месте турнирной таблицы, в активе команды 15 очков. Лидирует «Реал Сосьедад» — 24 очка.