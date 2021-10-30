Диктору Игорю Кириллову ампутировали ногу незадолго до смерти из-за проблем с сосудами

Народная артистка РСФСР Анна Шатилова сообщила, что незадолго до смерти бывшему ведущему программы «Время» Игорю Кириллову произвели операцию по удалению ноги из-за проблем с сосудами.

Как призналась Шатилова, близкие до последнего считали, что все будет хорошо.

«Он уже шел на поправку. Завотделом наш Шмаков говорил, мы ему и кровать купили. Он сказал, ему ногу ампутировали. У него с сосудами [были проблемы], а как он попал в больницу сейчас, Таня (супруга Кириллова. — Прим. ред.) мне ничего [не сказала]», — рассказала собеседница телеканала «360».

Диктор уточнила, что пыталась узнать о состоянии тележурналиста, но не смогла дозвониться до его жены последние пять дней. Супруга Кириллова не раскрыла подробностей, чем болеет, но обещала все рассказать Шатиловой позже.

Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР скончался на 90-м году жизни. Причиной смерти стал тромбоз.