Наблюдательный орган правительства США обрушился с критикой на Госдепартамент и Пентагон за сокрытие важной информации об американских военных операциях в Афганистане за последние 20 лет.

Как утверждают чиновники, сокрытые детали почти наверняка помогли бы Конгрессу США и общественности оценить, «был ли достигнут прогресс» в Афганистане. Официально продекларированные цели Штатов в 2001 году — свержение режима талибов (террористическое движение, запрещенное в РФ), освобождение территории государства от их влияния, а также суд над участниками Аль-Каиды1.

Специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана Джон Сопко обвинил Минобороны США в ограничении публичного доступа к информации об афганских силах безопасности и их оперативной готовности начиная с 2015 года.

«По сути, это почти вся информация, которую вам нужно было знать, чтобы определить, были ли афганские силы безопасности реальной боевой силой или карточным домиком, ожидающим падения. В свете недавних событий неудивительно, что афганское правительство и, вероятно, некоторые в Министерстве обороны США хотели сохранить эту информацию под замком», — цитирует Сопко издание Axios.

army.mil / US Army

Инспектор уверен: полная картина того, что предшествовало выводу американских войск из Афганистана, будет известна только в том случае, если Госдеп США и Пентагон раскроют информацию, скрываемую от общественности. В правительстве продолжается расследование на предмет «многолетних ошибок», которые могли способствовать окончательному уходу США из Афганистана.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала признание временного правительства талибов преждевременным шагом.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации