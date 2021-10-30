Глава Минздрава Мурашко посоветовал россиянам выбирать «Спутник Лайт» только для ревакцинации

Однокомпонентный препарат «Спутник Лайт» должен использоваться только при ревакцинации от коронавирусной инфекции, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

По словам главы ведомства, соответствующие изменения в методических рекомендациях выйдут в субботу. Для первой прививки лучше выбирать другие отечественные вакцины.

«Обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: "Спутник Лайт" использовать только для повторной вакцинации», — подчеркнул министр в рамках рабочей поездки по Владимирской области.

На сегодняшний день россиянам доступны четыре вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт». Согласно последним данным, против COVID-19 с начала пандемии полностью привились 50,9 млн человек.