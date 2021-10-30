Путин назвал скончавшегося диктора Кириллова профессионалом своего дела

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Игоря Кириллова. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства назвал Кириллова профессионалом своего дела и примером для подражания.

«Игорь Кириллов был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег», — следует из сообщения.

Путин заверил, что память о дикторе навсегда сохранится в сердцах его родных и близких.

Напомним, причиной смерти известного диктора стал тромбоз. Кириллов умер утром 30 октября в одной из столичных клиник.