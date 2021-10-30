Гильзы нашли на месте остановки депутата Рашкина с тушей лося под Саратовом

На территории лесополосы в Лысогорском районе Саратовской области, недалеко от места, где накануне был остановлен с тушей лося депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин, нашли стреляные гильзы.

Также известно, что в 50 метрах от места, где остановили Рашкина, сотрудники правоохранительных органов нашли карабин с прицелом ночного видения и два чехла от охотничьих ружей, с которыми Рашкина ранее запечатлели камеры видеонаблюдения. В настоящее время специалисты проводят экспертизу, которая позволит установить, какое оружие использовалось для убийства дикого животного.

Рашкин был остановлен полицией в ночь на 29 октября. В ходе осмотра в его машине обнаружили разделанную тушу лося, ножи и топор со следами крови. Кроме того, на перчатках парламентария и его вещах остались следы крови убитого животного. Сам депутат заявил, что он вместе с товарищем заметили подстреленное животное, после чего решили его разделать. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о незаконной охоте.