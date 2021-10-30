Экс-депутат Рады Журавко потребовал от Москвы прекратить поставки энергоносителей Киеву

Россия вместе с Белоруссией должны начать экономическую блокаду Украины, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его словам, остатки экономических отношений с Украиной помогают Киеву продолжать вооруженные действий в Донбассе.

«Надо прекратить поставлять Украине ГСМ, нефть, уголь, электроэнергию и другие сопутствующие материалы, химию, что позволяет развивать раковую опухоль фашизма», — написал он на собственной странице в Facebook.

Вместе с тем Журавко заметил, что, безусловно, такие меры скажутся и на рядовых гражданах Украины. Однако на текущий момент приоритетной задачей является избавление от киевского руководства, резюмировал он.

Ранее стало известно, что ВСУ впервые использовали в Донбассе боевой турецкий беспилотник. По имеющимся данным, никто из ополченцев не пострадал.