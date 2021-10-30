Семь пунктов контроля QR-кодов заработали на въездах в Севастополь

Все семь блокпостов на въезде в Севастополь начали работать. Возникающие проблемы оперативно решаются, сообщили в пресс-службе правительства региона ТАСС.

Теперь на въездах в город работают полицейские и проверяют наличие QR-кодов у туристов и жителей города. Отмечается, что накладок в организации блокпостов практически нет, а небольшие проблемы возникают только из-за человеческого фактора.

«Сотрудники полиции на месте», — сообщила собеседница ТАСС.

Так, она рассказала, что в первые часы работы возникали недопонимания и сбои. Однако система быстро начала работать в нормальном режиме. Дежурным же выдали дополнительные инструкции.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил, что заградительные укрепления на въезде в город призваны ограничить поступление коронавирусной инфекции.