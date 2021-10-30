СК проверяет информацию о задержании россиян украинскими силовиками в Донбассе

Следственный комитет начал проверку по факту появления информации о незаконных действиях украинских силовиков, удерживающих 37 россиян на территории Донбасса, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По предварительным данным, украинские военные провели артиллерийские обстрелы и захватили в плен 37 граждан России в селе Старомарьевка. Кроме того, они изъяли у пленников паспорта и совершили в их отношении насильственные действия, добавила Петренко.

Украинские силовики регулярно нарушают нормы международного права, в том числе Конвенцию о защите гражданского населения во время войны. В случае подтверждения вышеуказанных данных будет возбуждено уголовное дело.