Норкин, пошути. Ведущий шоу «Место встречи» назвал анекдот вечным жанром

Анекдоты от телеведущего Андрея Норкина, которыми он заканчивает каждый выпуск программы «Место встречи», теперь едва ли не популярнее самой передачи — их цитируют, обсуждают, они становятся темами для публикаций в СМИ.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

Сам телеведущий скромничает, мол, не следит за реакцией в соцсетях, но догадывается о резонансе анекдотов по многочисленным звонкам.

О закулисье «Места встречи», о том, уйдет ли жанр анекдота в прошлое и о секрете его популярности корреспондент «Политики Сегодня» поговорил с Андреем Норкиным до начала заседания клуба «Петербургский уикенд» в медиацентре «Патриот».

— Анекдоты от Андрея Норкина — очень читаемая рубрика даже среди тех, кто не смотрит «Место встречи»...

— Не знаю, насколько она популярна. Но иногда мне звонят с вопросами: объясните, почему конкретный анекдот вызвал такое повышенное внимание.

— Так все же, в чем секрет популярности ваших финальных шуток?

— Не знаю, не могу объяснить. Не существует единого алгоритма в отношении анекдотов, как определить, когда один срабатывает, а другой не срабатывает. Но, наверное, попадает в какой-то запрос анекдот, тогда на него реагируют. Потому что бывает такое, что я какой-то там анекдот давно рассказал и вдруг по прошествии нескольких месяцев он выстреливает.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

— Обычно телезрители не видят реакции гостей студии — сразу идет финальная заставка. Кто как реагирует?

— По-разному: кто-то смеется, кто-то нет. Они, как правило, пытаются сдерживаться на камеру. То есть даже если им смешно, зажимаются. А потом смеются вне эфира.

— Где вы находите анекдоты?

— Что-то ищу в интернете, что-то присылают. К каждому эфиру, когда я уже понимаю тему дискуссии, я пытаюсь придумать, как я ее буду заканчивать. Потому что я хочу, чтобы анекдот имел какое-то, хотя бы косвенное, отношение к тому, о чем мы говорили. Присылают шутки жене. У меня много друзей, которые утром едут на работу и мне присылают, что им нравится, я это тоже в копилочку кладу.

— Как вы думаете, жанр анекдота уйдет вместе с поколением людей, которые лепят пельмени на кухне и подпевают песням Визбора из радиоприемника VEF на своих шести сотках?

— Нет, думаю, что не уйдет в прошлое. Потому что молодые люди тоже рассказывают анекдоты. Просто может быть этот анекдот как-то видоизменяется, другие темы. Может быть больше стало более коротких анекдотов. Они ближе к ... слово «афоризм» тут не подходит. Есть популярное слово «мем». Вот в эту сторону анекдоты идут. Как жанру устного народного творчества ему забвение не грозит.

— В вашей программе может поменяться формат финальных анекдотов?

— Посмотрим. Всегда что-то меняется. Анекдоты в «Место встречи» тоже не сразу появились. Несколько месяцев прошло до того, когда я вдруг рассказал первый анекдот. Потом как-то еще. А потом мы поняли, что это наш отличительный фирменный знак.

— Сегодня порадуете чем-то новеньким?

— Пока не знаю, как пойдет. Это же к месту надо. А так, чтобы «пошути шутку»...так не делается.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

И все же фирменная шутка от Норкина на актуальную тему прозвучала во время заседания пресс-клуба. Эксперты обсуждали резонансную историю о задержании депутата Госдумы Валерия Рашкина (КПРФ) в Саратовской области: машину с народным избранником остановили полицейские, в багажнике обнаружилась туша убитого лося, разрешительных документов на охоту у коммуниста не было, зато были все признаки алкогольного опьянения. Однопартийцы Рашкина единогласно объявили произошедшее провокацией.

Андрей Норкин, комментируя историю, вспомнил анекдот:

«Мужики собрались на охоту, жена одного из них говорит: «Я с вами пойду». Он ей: «Ну охота — не женское дело». Она: «Нет, я хочу посмотреть, как вы там охотитесь». Ну что с ней делать, ладно. Дали ей ружье, пришли в лес, собрались на опушке, говорят ей: «Ты вот стой здесь и никуда не уходи, а мы пойдем в лес лося искать. Сколько будем ходить — неизвестно. Два-три часа или может пять. Мы когда лося поднимем, погоним его на тебя. Ты никуда не уходи. Когда он выбежит на опушку, ты в него стреляй, а потом никуда не уходи, иначе сопрут сразу. Поняла?» Она: «Поняла». Мужики ушли в лес, накрыли поляну, выпили, закусили, прекрасно провели время. Потом пошли обратно. И чем ближе они подходили к этой опушке, тем слышнее становился какой-то шум. Заволновались, подходят. Посредине опушки лежит какая-то туша, вокруг нее бегает мужик, а за мужиком — баба с ружьем. Бегает и орет: «ЭТО МОЙ ЛОСЬ! ЭТО МОЙ ЛОСЬ!» А мужик ей отвечает: «Да твой-твой, дай только седло сниму».

«Место встречи» — общественно-политическое ток-шоу, которое выходит на НТВ каждый будний день с 14.00 до 16.00.