Диктор Шатилова заявила, что близкие Кириллова не объяснили причину его госпитализации перед смертью

Диктор телевидения, народная артистка РСФСР Анна Шатилова призналась, что новость о смерти ее коллеги и друга Игоря Кириллова стала для нее шокирующей.

По словам артистки, целых пять дней она пыталась выйти на связь с журналистом, однако все оказалось безрезультатно. Телеведущая отметила, что знала о проблемах со здоровьем у товарища, но из-за информации о его скором выздоровлении новость о смерти стала для нее ударом. Также Шатилова уточнила, что близкие скрыли причину нахождения диктора в больнице.

«Пять дней пыталась до него дозвониться. Близкие говорили, что он болеет. Позавчера сказали, что он в больнице, но причину не объяснили, сказав, что это долгая история», — заявила она телеканалу «360».

Известие о смерти диктора появилось утром 30 октября. Кириллов более 20 лет вел передачу «Время», был удостоен звания народного артиста СССР. Для многих зрителей образ журналиста связан с эпохой советского телевидения.