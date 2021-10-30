Мурашко и его заместители отправились в регионы России для помощи медикам в борьбе с COVID-19

Руководство Росздравнадзора, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и его заместители выехали в регионы для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Президент России Владимир Путин ранее поручил Мурашко и его заместителям отправиться в регионы со сложной эпидемиологической обстановкой. Так, специалисты должны оказать помощь медикам в сложных ситуациях с COVID-19.

Согласно распоряжению президента, в субботу, 30 октября, министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, его заместители и руководство Росздравнадзора выехали в девять регионов с наиболее критической ситуацией с коронавирусом. Они планируют оказывать помощь и поддержку системам здравоохранения и медикам, передается в сообщении ведомства.

Вакцинация — один из наиболее эффективных способов формирования иммунитета к коронавирусной инфекции. В России данная процедура проводится с использованием препаратов отечественного производства, подтвердивших свою безопасность результатами проведенных исследований.