Западные государства оказывают интенсивное воздействие на Украину. Они демонстрируют заботу, однако на деле заставляют Киев отказаться от дешевого российского газа. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Недавно украинский премьер Денис Шмыгаль предложил найти альтернативу природному газу. В качестве нового энергоносителя он призвал использовать в стране биотопливо. Киев намерен отойти от использования газа под давлением Запада, убежден Патрушев.

«Под маской заботы об окружающей среде Запад намеренно субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешевого российского газа», — констатировал секретарь Совбеза в беседе с kp.ru.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко указала на обман украинских властей в газовом вопросе. Руководство государства заявляет о якобы прекращении импорта российского голубого топлива, однако Киеву поставлялся тот же энергоноситель, только через посредника, сообщила политик.