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Секретарь Совбеза РФ Патрушев напомнил об энергетическом давлении Запада на Украину

Секретарь Совбеза РФ Патрушев напомнил об энергетическом давлении Запада на Украину

Западные государства оказывают интенсивное воздействие на Украину. Они демонстрируют заботу, однако на деле заставляют Киев отказаться от дешевого российского газа. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Недавно украинский премьер Денис Шмыгаль предложил найти альтернативу природному газу. В качестве нового энергоносителя он призвал использовать в стране биотопливо. Киев намерен отойти от использования газа под давлением Запада, убежден Патрушев.

«Под маской заботы об окружающей среде Запад намеренно субсидирует появление ветряков и солнечных батарей на Украине, заставляя Киев отказываться от дешевого российского газа», — констатировал секретарь Совбеза в беседе с kp.ru.

Ранее лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко указала на обман украинских властей в газовом вопросе. Руководство государства заявляет о якобы прекращении импорта российского голубого топлива, однако Киеву поставлялся тот же энергоноситель, только через посредника, сообщила политик.