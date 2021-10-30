Спыну назвал цену российского газа для Молдавии в рамках нового соглашения

Стоимость российского газа для Молдавии в ноябре 2021 года составит 450 долларов за тысячу кубометров, сообщил вице-премьер республики Андрей Спыну по итогам переговоров с «Газпромом».

Он уточнил, что затем стоимость голубого топлива будет снижаться в зависимости от ситуации на биржах. По словам чиновника, при новых условиях контракта Молдавия получит газ по цене в два раза ниже рыночной.

Спыну также сообщил, что в 2022 году будет проведен независимый аудит долга компании «Молдовагаз» перед «Газпромом». После проверки станет известна сумма, которую молдавская сторона должна будет выплатить, а также обозначены сроки погашения задолженности.

Накануне в Санкт-Петербурге завершились российско-молдавские переговоры по газу. Стороны заключили новый контракт по поставкам топлива на пять лет.