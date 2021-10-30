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Спасенный из Афганистана последний еврей потребовал денежную компенсацию за потерю имущества

Спасенный из Афганистана последний еврей потребовал денежную компенсацию за потерю имущества

Последний живший в Афганистане еврей Зебулон Симентов, которого вывезли из страны, потребовал 10 миллионов долларов за свое спасение.

Мужчину эвакуировали из захваченного талибами («Талибан»1 — террористическая организация, запрещена в РФ) Афганистана в ходе гуманитарной миссии. Сейчас он находится в одном из отелей Стамбула. При этом Симентов отказывается возвращаться в Израиль к родственникам, пока ему не выплатят денежную компенсацию.

Дело в том, что бывший житель Кабула рассчитывал отправиться в США. Однако уже после эвакуации он узнал, что шансы уехать жить в Америку у него ничтожно малы. Теперь Симентов угрожает вернуться в Афганистан в том случае, если ему не выплатят деньги.

Стоит отметить, что Зебулон Симентов стал последним в Афганистане евреем после того, как умер его конкурент по торговле коврами и драгоценностями Ицхак Леви. Оба мужчины не ладили и периодически доносили друг на друга.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации