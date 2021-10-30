«Спартак» выразил соболезнования родным своего преданного фаната Игоря Кириллова

«Спартак» выразил соболезнования в связи с кончиной тележурналиста и диктора Игоря Кириллова. На протяжении многих лет мастер оставался преданным болельщиком московского футбольного клуба.

Кириллов является народным артистом СССР, в его арсенале орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, Орден Дружбы народов, Орден Почета, приз Российской академии телевидения «ТЭФИ», Государственная премия СССР за освещение общественно-политических событий в программе «Время». Кроме того, среди достоинств мастера — преданность одному футбольному клубу на протяжении практически многих лет.

«В возрасте 89 лет скончался выдающийся советский диктор и символ отечественного телевидения Игорь Кириллов. Игорь Леонидович являлся болельщиком московского "Спартака" с 1936 года. Выражаем соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

Диктор скончался ночью на 90-м году жизни. Причиной трагической утраты стал тромбоз, место и время похорон пока не известно.