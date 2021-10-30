Петербургский «Зенит» в пятницу одержал разгромную победу над «Динамо» в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Для главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака этот триумф стал 70-м в чемпионатах России за 104 проведенные встречи, что является клубным рекордом.

Встреча прошла на «Газпром Арене» и завершилась со счетом 4:1 в пользу сине-бело-голубых. По информации Zenit-history, Семак быстрее всех экс-тренеров «Зенита» одержал 70 побед в чемпионате России. Ранее такого показателя достигали только нынешний наставник «Наполи» Лучано Спаллетти (70 побед за 115 матчей), а также Павел Садырин (165) и Юрий Морозов (197).

После 13 туров петербургская команда продолжает лидировать в турнирной таблице РПЛ, в ее активе 29 очков. «Динамо» занимает второе место, отставая от сине-бело-голубых на шесть очков. В пятом туре РПЛ московскому клубу удалось на одну неделю возглавить турнирную таблицу.