Европарламент обратился в суд из-за отказа ЕК применять закон о заморозке субсидий

Парламент Евросоюза составил иск против Европейской комиссии из-за ее отказа применять закон, позволяющий заморозить субсидии членам международного объединения. Об этом говорится в материале агентства Reuters.

Инициатива, о которой идет речь, предполагает приостановку выплат из бюджета ЕС тем странам-участницам, несоблюдающим принципы верховенства права. В Европарламенте считают, что ЕК должна руководствоваться положениями закона, не дожидаясь заключения суда.

Среди стран, к которым ЕП имеет претензии в вопросе соблюдения принципов верховенства права — Венгрия и Польша. Последняя ранее признала верховенство своей конституции над европейским законодательством.