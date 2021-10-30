Игорь Кириллов умер за день до съемок в «Секрете на миллион» с Лерой Кудрявцевой

Советский диктор Игорь Кириллов, о смерти которого стало известно 30 октября, должен был принять участие в ток-шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Телеведущая Лера Кудрявцева должна была побеседовать к легендарным диктором. К сожалению, они так и не успели пообщаться. Советский радиоведущий скончался всего за день до запланированных съемок. Соответствующую новость передает ФАН со ссылкой на помощника Кириллова.

«Ушел тихо, мирно, ночью... Еще вчера согласовывал с Лерой, как будет проходить все», — уточнил он.

Кириллов умер на 90-м году жизни, что также подтвердил источник издания. Дату и место похорон диктора пока не уточняли.