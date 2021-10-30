Ветеран полиции Медютов скончался в Омске на 68-м году жизни

Полковник МВД в отставке Владимир Медютов скончался в Омске на 68-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства. Причина смерти не уточняется.

После ухода в отставку, Медютов стал председателем Совета Омского регионального отделения Общероссийской организации ветеранов-пенсионеров органов внутренних дел и внутренних войск МВД России. Ему неоднократно вручали награды за различные заслуги, среди них медаль «За отличную службу по охране общественного порядка» и нагрудный знак «Почетный сотрудник МВД».

Ветеран полиции активно занимался вопросом повышения уровня патриотического воспитания среди подрастающего поколения и стремился передать свой опыт. Кроме того, Медютов помогал семьям погибших сотрудников ОВД и заботился о воспитанниках адаптивной школы-интерната.