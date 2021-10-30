Журналисты Das Erste назвали историческим выход потенциального преемника Меркель на G20

Появление вице-канцлера ФРГ и возможного преемника врио канцлера Ангелы Меркель Олафа Шольца на встрече стран «Большой двадцатки» станет историческим. С таким мнением выступили немецкие журналисты.

Саммит G20 проходит в Риме 30 и 31 октября. Встреча станет для Меркель последним мероприятием подобного формата. Она прибыла на нее в сопровождении Шольца. Журналисты раскрыли сигнал врио канцлера на саммите G20. В немецком издании Das Erste подчеркнули, таким образом политик выводит преемника на международную сцену.

«Еще одна причина в том, что сегодня во второй половине дня в Риме проходит также встреча министров финансов. Однако Меркель возьмет Шольца и на двусторонние переговоры, которые состоятся позже. В целом это расценивается здесь как сигнал большой преемственности в том, что касается немецкой политики», — пояснила корреспондент телеканала Аня Миллер.

На встрече стороны обсудят климатическую повестку. Также государства коснутся темы вакцинации, особенно в бедных странах. Кроме того, они затронут вопрос форума по здравоохранению, добавила корреспондент.

Ранее профессор Хелен Томпсон предрекла Евросоюзу застой после ухода Ангелы Меркель из политики. По словам эксперта, для предотвращения стагнации в объединении в его главе должен стать сильный лидер.