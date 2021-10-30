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Силы Черноморского флота взяли под наблюдение эсминец USS Porter ВМС США

Силы Черноморского флота взяли под наблюдение эсминец USS Porter ВМС США

Эсминец USS Porter Военно-морских сил США вошел в акваторию Черного моря, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

По данным ведомства, корабль вошел в акваторию в субботу, 30 октября. Силы Черноморского флота ВМФ РФ уже взяли американское судно под наблюдение.

Об отправке USS Porter в Черное море стало известно накануне. По данным командования ВМС США, судно будет взаимодействовать здесь с союзниками и партнерами по НАТО.

USS Porter представляет собой эскадренный эсминец класса Arleigh Burke. Он оснащен установкой вертикального пуска Mark 41, которая позволяет использовать крылатые ракеты Tomahawk с радиусом действия до 1600 километров. Также на судне используется многофункциональная боевая информационно-управляющая система Aegis.