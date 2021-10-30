Дзюба опубликовал пост после победы над московским «Динамо»

Вице-капитан петербургского «Зенита» Артем Дзюба опубликовал пост после того, как установил рекорд в российском чемпионате по количеству голов. Футболист обошел по этому показателю экс-нападающего «Ротора» Олега Веретенникова.

Дзюба поблагодарил фанатов за поздравления на своей странице в социальной сети Instagram.

«Спасибо всем огромное», — написал форвард сине-бело-голубых.

В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» принимал на «Газпром Арене» столичное «Динамо». Встреча завершилась со счетом 4:1, а Дзюба записал в свой актив один забитый мяч. В сезоне-2021/22 РПЛ футболист провел 13 матчей, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

Сине-бело-голубые лидируют в турнирной таблице, в активе команды 29 очков. Подопечные Сандро Шварца сохранили вторую строчку в таблице.