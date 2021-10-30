Погребинский рассказал о сумме незаконных доходов высокопоставленных чиновников на Украине

Украинский политолог Михаил Погребинский заявил, что один из премьер-министров Украины, чье имя не называется, получал за день пребывания в должности около одного миллиона долларов.

Об этом Погребинскому рассказал «очень высокопоставленный чиновник», у которого политолог несколько лет назад поинтересовался, почему премьер-министр «так упорно держится за свое кресло, зная, как его ненавидят и понимая, что непременно с позором попрут рано или поздно».

«В твоем вопросе, сказал он, есть часть ответа. Это ты сказал "рано или поздно". А ты представляешь сколько стоит для него день пребывания в должности премьера? Так вот, если очень грубо, "на вскидку" – один миллион долларов. Понятно теперь, почему премьер держится за свое кресло с таким остервенением?», — пересказал диалог с чиновником Погребинский в своем Telegram-канале.

Эксперт задался вопросом, сколько в таком случае должен стоить один день работы президента Украины и напомнил о новом скандале с продажей должностей и «фантастическими откатами» в команде Владимира Зеленского.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Накануне украинский журналист Игорь Лосев заявил о нескольких случаях вероятной «продажи» высоких постов в Офисе президента. Он уверен, что непрозрачные назначения «откровенно коррупционные»

Так Зеленский назначил председателем Черниговской областной администрации 29-летнего театроведа Анну Коваленко, по совпадению являющуюся супругой на тот момент главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака. В Черкасской области губернатором стал 29-летний Александр Скичко — финалист телепередачи «Минута славы» и ведущий различных шоу, женатый на дочери долларового мультимиллионера Леонида Юрушева.

«Коллективный украинец отстранен от реального управления государством. Ну или почти отстранен. Исключения составляют только города, в которых мы имеем возможность напрямую выбирать мэра. Все остальное – это потемки в назначениях. И эти потемки еще и активно продаются», — заявил Лосев в статье для оппозиционного проекта «Голос Правды».

Ранее депутат Верховной рады обвинил Зеленского в обворовывании украинцев через офшоры. Подробнее — в нашей статье.