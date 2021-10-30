Умер диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов

Советский и российский тележурналист Игорь Кириллов скончался на 90-м году жизни. Причина смерти не сообщается.

Более 20 лет Игорь Леонидович был ведущим программы «Время». Он оказался на телевидении, мечтая построить карьеру режиссера, однако стал самым известным диктором.

В 1961 году именно он сообщил гражданам о полете Юрия Гагарина. Когда настала новая телевизионная эпоха, Игорь Кириллов по-прежнему остался востребованным. Он активно вел различные концерты, презентации, творческие вечера и до последних дней жизни был диктором Первого канала.