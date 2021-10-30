Желающие привиться жители Иваново-Франковска заперли врачей в ТЦ после закрытия пункта вакцинации

Жители города Иваново-Франковска на Украине, которые не успели вакцинироваться от коронавируса, заперли медиков в торговом центре после закрытия прививочного пункта и потребовали продолжить процедуру.

Случай произошел в украинском торгово-развлекательном центре, где открыт один из прививочных пунктов против коронавирусной инфекции. Точка работает до 20:00 по местному времени. Врачи завершили дела и собирались уходить домой, однако жители Иваново–Франковска, которые находились в очереди, перекрыли выходы медикам. Об этом рассказали в аккаунте Центра первичной медицинской и консультативно-диагностической помощи в социальной сети Facebook.

Граждане потребовали, чтобы специалисты продолжали ставить инъекции людям, которые отстояли большую очередь. Медики смогли освободиться и покинуть рабочее место только благодаря представителям национальной полиции, сообщает телеканал «360».