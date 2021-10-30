Норкин рассказал анекдот о «пропавшей» актрисе Светличной и ее возлюбленных

Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал историю о якобы пропавшей актрисе Светланы Светличной, неожиданно для всех нашедшейся на съемках ток-шоу.

81-летняя звезда советского кинематографа четверо суток не выходила на связь с близкими, а ее родственники заявили о развитии деменции. Однако Норкин уверен, что история с «пропажей» актрисы была срежиссирована и напомнил крылатую фразу героини Светличной в фильме «Бриллиантовая рука» — «Не виноватая я, он сам пришел». В данном случае легендарную цитату стоило бы переиначить — Светличная «не виновата, но сама пришла», пошутил Норкин.

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В конце очередного выпуска передачи «Место встречи» телеведущий уже традиционно рассказал анекдот: по сюжету Андрей Малахов разговаривает со Светличной в студии «Прямого эфира».

« — Ну признайтесь, только честно, сколько у вас было романов? — Один. — Что? С вашем красотой, шармом и сексуальностью, которая брызжет через край и у вас был один роман? Я никогда в это не поверю! — Да! Роман у меня был всего один. Много было Александров и Сергеев…»

Ранее Норкин рассказал новый политический анекдот про Сталина и шмеля.