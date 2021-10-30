Глава ВОЗ Гебреисус предупредил о вероятности появления на Земле нового опасного вируса

Мировому сообществу необходимо извлечь уроки из пандемии коронавируса, чтобы быть готовым к возможному появлению нового патогена. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

С точки зрения биологии нет сомнений, что в какой-то момент появится еще один вирус, который приведет к пандемии. Подобные угрозы высокой степени требуют активного политического участия, чтобы эффективно бороться с ними.

«Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей», — подчеркнул Гебреисус в ходе выступления во время встречи министров финансов и здравоохранения G20 в Риме.

Гендиректор ВОЗ напомнил, что вакцинация спасает жизни людей. При этом, чтобы остановить распространение вируса, необходимо использовать все инструменты, среди которых разработанные в здравоохранении санитарные требования, передает телеканал «360».