Зарубежные дипломаты в РФ ревакцинируются российскими препаратами

Иностранные дипломаты, которые пребывают в Россию, ревакцинируются местными препаратами. Об этом информирует РБК.

Представители других стран попытались получить QR-коды для посещения общественных мест в выходные. Однако в России не действуют иностранные сертификаты о прививках. Такая ситуация побудила зарубежных дипломатов повторно привиться российской вакциной.

Иностранные сотрудники пытались воспользоваться своими сертификатами, но они не работают. Минздрав должен сначала одобрить препараты из-за рубежа.

Президент России Владимир Путин 20 октября распорядился ввести нерабочие дни с 30 числа по 7 ноября. В Москве они начались двумя днями ранее.