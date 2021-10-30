Режим нерабочих дней начал действовать в России с 30 октября по указу президента

Режим нерабочих дней на фоне распространения коронавируса начался по всей России с 30 октября согласно указу президента РФ Владимира Путина.

Нерабочими объявлены дни с 30 октября по 7 ноября. При этом некоторые региональные главы могли устанавливать начало и окончание выходных раньше с учетом эпидемиологической обстановки. Например, в Москве и Подмосковье нерабочие дни ввели с 28 октября. При этом выходные установлены с сохранением заработной платы.

«В соответствии с существующей практикой назначения нерабочих дней работодатель должен считать фактически отработанными все рабочие дни по графику работы, которые пришлись на нерабочий период. Исходя из этого и рассчитывается размер оплаты труда», — рассказал в беседе с «Российской газетой» адвокат Антон Пивоваров.

Кроме того, в большинстве регионов закрылись досуговые и фитнес-центры, бассейны и развлекательные заведения, алкомаркеты. В спортивные организации в некоторых областях можно попасть при предоставлении QR-кода.

Открытыми остаются продовольственные магазины, торговые точки с товарами первой необходимости, аптеки. Заведения общественного питания работают на вынос, сообщает телеканал «360».