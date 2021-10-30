Вашингтон планирует поднять вопрос баланса на мировых энергетических рынках на G20

США во время саммита Группы двадцати (G20) в Риме хотят поднять вопрос баланса спроса и предложения на мировых энергетических рынках, но не стоит ожидать количественных результатов обсуждения.

Важно, чтобы от глобального спроса не отставало предложение на глобальных энергетических рынках. Об этом заявил представитель американской администрации высокого ранга.

«Спрос на глобальных энергетических рынках практически вернулся к уровням, которые были до пандемии, а глобальное предложение не вернулось», — сказал он.

Представитель Белого дома отметил, что внутри Группы двадцати есть крупные потребители и поставщики энергоресурсов. Вашингтон хочет поднять вопрос и отметить важность достижения баланса и стабильности на нефтяном и газовом рынках.