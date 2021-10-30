Читатели британского Daily Mail назвали Путина главным политиком в Европе

Читатели британского издания Daily Mail прокомментировали решение президента России Владимира Путина по поставкам газа в Европу.

Путин поручил компании «Газпром» начать выполнение плановых работ по увеличению объема энерготоплива в европейских хранилищах. Британские граждане высоко оценили такое решение российского лидера.

«По крайней мере Путин действительно главный, в отличие от недалеких политиков Европы, которые не понимают, что такое национальный интерес», — написал пользователь.

«Путин доказал Европе, что теперь полностью контролирует ее», — прокомментировал другой.

Также читатели Daily Mail отметили, что всегда считали российского лидера порядочным человеком и рассказали, что на выборах отдали бы голос за него. Пользователи Сети подчеркнули, что «устрашающая» Россия пришла на помощь, а также выразили недоумение, почему Европа враждует с Москвой.

Ранее президент России Владимир Путин поручил повысить объемы газа в хранилищах Европы. После этого стоимость голубого топлива резко пошла вниз, передает телеканал «360».